NOVO CASAL?

VÍDEO: Maisa e Gabigol são vistos em clima de romance em festa

Vídeos mostram atriz e jogador em clima íntimo, mas ambos afirmam que são apenas amigos

Imagens de Maisa Silva e Gabriel Barbosa, o Gabigol, movimentaram as redes sociais nesta quarta-feira (25) após o vazamento de vídeos em que os dois aparecem em clima de proximidade durante uma festa no Rio de Janeiro. O encontro aconteceu na madrugada da última sexta-feira (20) e acendeu rumores de um possível affair entre a atriz e o atacante do Cruzeiro. >