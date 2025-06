FAMOSOS

Eliana revela cirurgia no ombro e alerta para sintoma pouco conhecido da menopausa

Apresentadora passou por procedimento dias antes de estrear na Globo

Eliana (52) abriu o coração sobre um desafio que enfrentou em silêncio no último ano. Em entrevista ao podcast PodDelas, no YouTube, a apresentadora revelou que precisou passar por uma cirurgia no ombro semanas antes de assumir o comando do The Masked Singer Brasil. O motivo? Um sintoma inesperado da menopausa que surpreendeu até os médicos.>