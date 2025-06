POR ONDE ANDA?

Atriz que viveu Xuxa criança em 'Lua de Cristal' reaparece após 35 anos

Adressa Koetz relembra sucesso no clássico dos anos 90 e fala sobre vida longe da TV e novo documentário do filme

Um dos maiores clássicos do cinema nacional, Lua de Cristal completou 35 anos de lançamento neste mês. Estrelado por Xuxa Meneghel e Sérgio Mallandro, o filme marcou gerações e também revelou o talento da então atriz mirim Adressa Koetz, que interpretou a protagonista na infância. Passadas mais de três décadas, o público quer saber: por onde anda Adressa? >

Nascida em 1983, Adressa foi escolhida aos 8 anos para viver a versão infantil de Maria da Graça, personagem de Xuxa. O papel abriu portas na televisão: ela atuou em novelas como Malhação, Laços de Família e O Clone (sua última participação na Globo, em 2002), além de estrelar tramas como Ana Raio e Zé Trovão, da extinta TV Manchete. Mesmo com o destaque, acabou se afastando da TV.>

“O afastamento não foi por escolha. É que não tive mais convites. Estou com saudade de voltar. No teatro, nunca parei”, contou Adressa, em entrevista ao jornal Extra, em 2014. Ainda segundo ela, muitos lembram da atuação em Lua de Cristal: “É bom quando me reconhecem pelo filme e ainda dizem que eu não mudei nada”, brincou.>