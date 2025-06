SAÚDE MENTAL

Alinne Rosa desabafa sobre pedido médico para abandonar carreira artística

Cantora expõe pedido para abandonar carreira e fala sobre luta interna e saúde mental

Aos 43 anos, a cantora Alinne Rosa comoveu seguidores ao publicar um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira (25), em que revelou ter recebido um conselho inesperado do psiquiatra: abandonar a carreira artística para preservar sua saúde mental. >

No vídeo compartilhado no Instagram, Alinne detalhou a reação ao ouvir a recomendação do médico. “Quase que eu disse na cara dela: ‘Cê tá louca? Isso é minha vida, eu não vou largar assim não’”, contou a cantora, que ressaltou seu amor pela música apesar dos desafios.>