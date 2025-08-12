Jojo Todynho mostra shape após perder 85kg e celebra: 'Gostosa!'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 21:59
Jojo Todynho está esbanjando autoestima! Antes ir para a academia se exercitar nesta terça-feira (12), a cantora e influenciadora gravou um vídeo dançando animada e elogiando o "shape" que conquistou após perder 85 kg. Vestindo um conjunto composto por top e calça legging marrons, ela incentivou os seguidores a treinarem e chegou a dizer que "gostosa anda com gostosa e gente e gente feia anda com gente feia ", mostrando o corpo malhado.
“Gostosa anda com gostosa. Sorte de quem é e azar de quem não gosta. Já chama sua amiga e bora treinar”, disse artista, que realizou uma cirurgia bariátrica em 2023 e, no ano seguinte, realizou uma lipoaspiração. Para conquistar a mudança, Jojo também engatou em uma rotina de treinos regulares que vem mostrando nas redes sociais. "Vamo treinar, porque quanto mais você treina mais fica gostosa", disse ainda, animada.
Jojo Todynho depois e antes da mudança
Por fim, a influenciadora debochou dizendo que o que importa para o mundo, segundo ela, é a mulher ser "gostosa". "Ah, não sei o quê, é chata, não importa; é gostosa. É advogada, é CEO, não importa; é gostosa", argumentou a famosa.