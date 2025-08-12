Acesse sua conta
Andressa Urach revela melhores parceiros sexuais: ‘Cauã Reymond é o número dois’; confira outros famosos

Influenciadora digital que voltou para a produção de conteúdo adulto expôs momentos íntimos com famosos como atores, cantores e jogador

  F

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 19:54

Andressa Urach revelou relações íntimas em programa
Crédito: Reprodução | Instagram

Andressa Urach fala abertamente sobre suas experiências sexuais ao longo da vida, o que não seria diferente após sua volta a um dos mercados que mais lucra, desta vez com a produção de conteúdo adulto.

A musa do mercado porno já chegou a mencionar no livro “Morri para Viver”, quando se converteu à religião da Igreja Universal, que chegou a se relacionar com alguns famosos. Nesta segunda-feira (11), durante o programa “No Alvo”, do SBT, Urach os famosos que ela considera como melhores parceiros sexuais.

Alguns nomes chamaram atenção nas redes sociais. Entre eles, Urach mencionou Cauã Reymond, Neymar, Lucas Lucco e Léo Santana. Em outro momento, a influenciadora já chegou a dizer que após relações sexuais com o cantor de pagode Léo Santana, teve que tomar remédio para dor.

“Cristiano, sem dúvida, é o número um. Cauã Reymond é o número dois, e depois dá pra colocar os outros abaixo”, revelou. Urach também comentou sobre outros tópicos de sua vida durante o programa, como inimizades, que não são poucas.

“Eu gosto de falar mal de mim, não dos outros. No passado, eu brigava muito, hoje eu prezo pela paz”, disse, mas sem citar nomes. Urach ainda relembrou a época em que se converteu na igreja e criticou as religiões.

De acordo com a ex-miss bumbum, as igrejas e as religiões afastam as pessoas. “Infelizmente, os religiosos julgam muito”, disse ela ao explicar que procura as “ovelhas perdidas”, que de acordo com ela, são pessoas que se sentem excluídas pelas instituições religiosas.

