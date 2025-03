EMERGÊNCIA

No ramo do conteúdo adulto para 'ajudar casais', pai de Andressa Urach pausa projeto para cirurgia

Carlos Urach precisou pausar os trabalhos em plataformas adultas

A decisão de seguir os passos da filha no universo adulto chamou atenção dos internautas, principalmente pela justificativa de Carlos Urach. "Nós vamos mostrar um trabalho para as pessoas que estão precisando. Tem pessoas que não têm casamento, outros querem arrumar… entra no conteúdo do Carlos Urach que vai conhecer muitas coisas boas", explicou em entrevista ao youtuber Eric Ribeiro, demonstrando seu intuito de ajudar casais a partir dos conteúdos.>