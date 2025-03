CARINHO MÚTUO

Gracyanne fala sobre relação com Belo após reencontro na TV: 'Quero estar sempre perto'

Musa fitness foi entrevistada no Encontro desta quarta (26)

Elis Freire

Publicado em 26 de março de 2025 às 14:33

Belo e Gracyanne se reencontraram no Domingão com Hulk Crédito: Reprodução

Na noite do último domingo (23), foi ao ar no Domingão com o Hulk o reencontro do cantor Belo com Gracyanne Barbosa após a saída musa fitness do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25). Em entrevista ao programa Encontro, nesta quarta (26), Gracyanne Barbosa falou sobre o momento e o possível futuro da sua relação com Belo com quem foi casado durante 16 anos. >

A modelo contou que não havia encontrado Belo antes do momento, que rendeu uma homenagem do cantor para a ex durante o clássico romântico 'Reinventar'. "Eu não tinha encontrado como o Belo ainda. Mas nós tínhamos nos falado por telefone", disse. "Foi maravilhoso tê-lo encontrado; é uma pessoa que quero estar sempre perto. Existe muito amor e carinho", garantiu. >

Com muitas especulações sobre uma possível reconciliação do casal, mesmo diante do namoro atual do artista, Gra disse que o futuro é incerto. Hoje, porém, ela explica que cada um está seguindo sua vida, apesar do amor um pelo outro. "Eu não posso te dizer porque o futuro a Deus pertence. Eu sei que existe na nossa relação muito amor. Hoje nosso amor está em outro lugar; cada um segue sua vida".>

A ex-BBB também fez questão de elogiar o ex-marido e o significado que ele teve na sua vida. "No meu coração existe muito amor. Tudo o que eu vivi, tudo o que ele me ensinou... Foi o verdadeiro significado de amar e cuidar", disse. "Ele me mostrou que todo dia você tem que mostrar que você ama. Sou uma pessoa muito melhor por causa dele. Mas o futuro eu não sei", disse. >