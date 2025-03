RECONCILIAÇÃO À VISTA?

Em reencontro no Domingão, Belo dedica música a Gracyanne e elogia ex: ‘Está maravilhosa’

Ex-casal se separou no ano passado, após 16 anos de união

O reencontro tão aguardado pelos fãs do cantor Belo e da musa fitness Gracyanne Barbosa finalmente aconteceu. Na noite deste domingo (23), foi ao ar o programa do Domingão com Huck, que promoveu o encontro entre o ex-casal após a saída da fisiculturista do Big Brother Brasil (BBB). Na ocasião, Belo elogiou a ex. “Ela está maravilhosa”, disse. >