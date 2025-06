DIA DOS NAMORADOS

Dia dos Namorados: 5 gafes que você precisa evitar na hora de dar presentes

Aprenda a escolher o presente ideal e celebre o Dia dos Namorados com muito amor

A data mais romântica do ano se aproxima, e com ela a expectativa de um presente que celebre o amor. Escolher o mimo certo é fundamental para agradar seu par e expressar o afeto que sente. Este gesto especial demonstra todo o seu cuidado. >

No entanto, alguns erros são comuns e podem transformar a alegria em frustração. Para ter uma noite incrível, conheça as cinco atitudes a não cometer na hora de escolher. Evite o risco de ver seu parceiro triste ou decepcionado.>

Fuja da impessoalidade do dinheiro

Eletrodomésticos? nem pensar!

Dar um eletrodoméstico é considerado "a maior furada". Pode ser interpretado como uma indireta para tarefas domésticas. Presenteie com algo pessoal, que demonstre cuidado. Se for para a casa, deixe para uma data sem essa simbologia, sem insinuar nada.>

Personalize seu presente

O gosto dele vem primeiro

Ao escolher, pense no gosto do seu amado, não no seu próprio. A ideia é mostrar que você se importa com a satisfação dele. Mesmo que signifique comprar algo diferente, como a camisa do time rival, o esforço demonstra um cuidado especial e genuíno.>