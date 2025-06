PEDIU PARA 'DAR UMA SEGURADA'

Franciny Ehlke se desespera com gastos de marido bilionário em leilão: 'Já fez seu show'

Influenciadora mostrou que Tony Maleh não sabia nem o que estava comprando

Franciny Ehlke e Tony Maleh estão juntos desde novembro do ano passado, e assumiram o namoro em janeiro. No mês seguinte, ficaram noivos e, em março, se casaram em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os dois se conheceram em junho de 2024, quando os assessores de Fran apresentaram Tony a ela como um possível investidor de suas empresas. >

Quando anunciou o noivado, Franciny despertou a curiosidade dos seguidores quanto ao valor do enorme anel de noivado que ganhou. A joia escolhida pelo bilionário foi um anel de ouro branco 9 quilates, com um diamante de 0.3 quilates e mais 35 pedras de brilhante encrostadas no aro do anel. A peça, da marca Glamira, custa R$ 5,1 milhões.

