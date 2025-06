TELEVISÃO

Crise nos bastidores: saída de Cátia Fonseca da Band revela tensão e insatisfação com a emissora

Apresentadora deixou o comando do Melhor da Tarde após desentendimentos com a direção

A apresentadora Cátia Fonseca anunciou nesta quarta-feira (11) sua saída da Band, encerrando sua trajetória à frente do programa Melhor da Tarde. A decisão, que pegou telespectadores e colegas de surpresa, foi comunicada por meio de um vídeo nas redes sociais, em que Cátia fez agradecimentos e deixou no ar críticas à estrutura do programa. >