MONEY, MONEY, MONEY

Ricos pagam R$ 11 mil para “furar fila” de voo em aeroporto; conheça

Valores vão desde R$ 2,1 mil para voo doméstico até R$ 11 mil para “Private Suite”

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (GRU), é o terminal de passageiros mais movimentado do Brasil. No ano passado, mais de 43 milhões de pessoas passaram por lá — o que pode significar longas filas na segurança, no embarque ou na imigração na volta ao país.>