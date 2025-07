CONFUSÃO

Bolsonaro promete ficar calado e pede explicação de Moraes sobre o que ele pode ou não fazer

O ex-presidente despachou na sede do Partido Liberal (PL) nesta terça (22), em Brasília, e se recusou a falar com jornalistas

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestou esclarecimento nesta terça-feira (22) após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes falar em risco de prisão por descumprimento de medidas cautelares e alegou não ter conhecimento de que ele estava proibido de conceder entrevistas.>

Os advogados do ex-presidente sustentam que ele não descumpriu as ordens do ministro e prometeram que Bolsonaro permanecerá calado, sem fazer "qualquer manifestação" sobre o caso.>