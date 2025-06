MALA

Davi Brito deixa escapar item íntimo em vídeo de preparação para viajar ao Chile; veja

Baiano expôs acessório íntimo sem querer e, em seguida, apagou a publicação

O campeão do BBB 24, Davi Brito, está ansioso para curtir sua viagem internacional para curtir a neve. O baiano está de malas prontas para curtir oito dias no Chile, após o São João. Em suas redes sociais, ele tem compartilhado sua empolgação com a arrumação da mala. Essa é a segunda vez que ele visita o país - na primeira, ele foi na primavera e brincou com os seguidores mostrando uma estação de esqui, mas lá não neva nesta estação do ano. Em seguida, ele explicou que era uma brincadeira e que se frustrou por não ver neve no local.>