ESQUIANDO NA PRIMAVERA?

Revoltado, Davi Brito esclarece sobre vídeo de esqui na neve e rebate críticas: 'Não querem me ver feliz'

O ex-BBB publicou um vídeo de homem esquiando na neve, durante viagem no Chile, gravado da TV de um restaurante

Elis Freire

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 16:17

Davi Britto se explica no Instagram Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Davi Brito, campeão do BBB 24, usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (18), para esclarecer a polêmica sobre um vídeo postado durante sua viagem para o Chile. O influenciador foi acusado de postar um vídeo falso esquiando na neve durante o passeio, já que não há neve no país do hemisfério sul em novembro, período de primavera.

O ex-BBB rebateu as críticas e explicou a origem do vídeo publicado. Davi disse que em nenhum momento fez a afirmação de que ele estava esquiando e confirmou que na viagem não teve neve alguma para fazer esqui. Segundo o recém estudante de Direito, ele utilizou uma gravação feita de imagens da TV de um restaurante.

No stories do Instagram, Davi apareceu indignado e afirmou que as pessoas não gostam de ver ele feliz. “Em momento nenhum, seus fofoqueiros, eu botei lá dizendo que eu estava esquiando. Eu simplesmente postei um vídeo na internet, gravei e coloquei uma música. Vocês pegam um corte meu e transformam tudo em coisa negativa, por que vocês não aguentam ver meu bem”, ressaltou.

“Não estou falando dos meus fãs não, estou falando dos haters. Quando vocês me veem bem vocês ficam pilhados, mano. Só que eu não caio na pilha de vocês não. Vocês esperam uma falha pra pegar e bombardear, mas não teve nada demais”, argumentou Davi.