Davi Brito mostra inscrição confirmada em curso de Direito e celebra: 'Dr'

O ex-BBB compartilhou nas redes sociais nesta segunda (11) sua inscrição confirmada no curso de Direito na Estácio

O ex-BBB Davi Brito voltou a usar suas redes sociais para celebrar a escolha do curso de Direito, ao invés de Medicina, opção que garantia durante o reality. Nesta segunda-feira (11), o baiano compartilhou que sua inscrição na graduação foi confirmada e comemorou o primeiro passo rumo ao ensino superior.

“Dr. Davi Brito”, escreveu o jovem, já almejando o seu futuro profissional. Davi surpreendeu os fãs após escolher o curso de Direito como opção de carreira após a saída do Big Brother Brasil 24. Durante o reality show da TV Globo, o baiano afirmou várias vezes que sonhava em cursar Medicina e chegou a ficar emocionado ao ganhar uma oportunidade de cursar a graduação em uma das dinâmicas do programa.

No último dia 5, Davi compartilhou o momento em que foi até a faculdade Estácio para realizar a escolha da graduação. Ao ser questionado sobre o processo de ingresso, ele afirmou que faria o vestibular para garantir uma vaga no curso. Porém, nesta segunda, o ganhador do BBB 24 compartilhou que sua inscrição na universidade já foi confirmada.