DECISÃO VAZADA

Mani Rego nega derrota contra Davi Brito na Justiça; leia nota

Ex namorada do vencedor do BBB solicitou o reconhecimento da união estável dos dois e a divisão do valor do prêmio. Decisão negativa foi revelada por colunista nas redes

Elis Freire

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 16:16

Davi Brito e Mani Rego Crédito: Redes sociais

A influenciadora e empresária Mani Reggo, ex de Davi Brito, se manifestou pela primeira vez nesta segunda (04) após ter pedido de reconhecimento de união estável com o ex BBB negado pela Justiça. A negativa foi exposta nas redes sociais, mas Mani nega que qualquer decisão já tenha sido tomada.

Os advogados da ex do ganhador do reality se manifestaram em nota, afirmando que não houve derrota judicial contra o baiano, crescido em Cajazeiras. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia foi revelada por colunista da Rede TV Alessandro LoBianco.

“Em virtude das recentes publicações disseminadas pela imprensa sobre suposta ‘derrota de Mani em processo de união estável contra Davi’, relacionado ao processo que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Bahia, vale elucidar o seguinte: é importante informar que Mani e suas assessorias, de imprensa e jurídica, não farão declaração sobre fatos e documentos constantes do referido processo, cuja tramitação é sigilosa”, afirmou a defesa Mani em nota.

“Entretanto, a notícia veiculada é inverídica, o que impõe as explicações a seguir prestadas. Recebida a petição inicial, a juíza reservou-se a apreciar os pedidos liminares, após a defesa do réu. Não há qualquer decisão proferida contra os interesses de Mani", garantiu a equipe.

Mani solicitou, no mês passado, além do reconhecimento da união estável dos dois na época do reality, o bloqueio dos bens do vencedor do BBB 24, pedindo uma indenização de R$ 450 mil ao ex namorado.

A empresária entrou com o processo contra Davi Brito em 14 de outubro, afirmando ter direito a parte do prêmio recebido pelo baiano no BBB24, que foi de mais de R$ 2,9 milhões. Durante o confinamento, o ex-motorista de aplicativo se referia à Mani como “esposa”, mas ao deixar o reality, disse, em entrevista no Mais Você, que ambos estavam apenas “se conhecendo”.

“Diante do exposto e considerando a veracidade das informações contidas nesta nota, a empresária Mani Rego repudia a divulgação de dados e documentos do processo que tramita em segredo de justiça, acrescentando que a notícia veiculada vem causando prejuízo ao seu nome e a sua imagem haja vista tratar-se de informação falsa”, concluíram os representantes de Mani.

O casal viveu um relacionamento por um ano e meio. No entanto, a relação entre os pombinhos chegou ao fim na mesma semana em que Davi deixou a atração da Globo.

Parecer negativo vazado

A influenciadora Mani Rego, ex-mulher de Davi Britto, vencedor do BBB24, teve a primeira derrota no processo que move contra o ex-amado, segundo processo exposto pelo colunista Alessandro LoBianco. O pedido para reconhecimento e extinção de união estável com o ex-motorista de aplicativo foi solicitado na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador.

A Justiça da Bahia julgou improcedente um dos pedidos que constam na ação que discute se houve ou não a união estável. Mani solicitou o bloqueio dos bens de Davi sob alegação de que estaria havendo a dilapidação do patrimônio. Ou seja, para a empresária, o ex-brother estaria se desfazendo de bens ou gastando, de maneira excessiva, aquilo que se possui.

O processo

Mani Reggo entrou com uma ação pedindo pelo reconhecimento da união estável com Davi Brito, campeão do BBB 24 no dia 14 de outubro deste ano. O término do casal aconteceu poucos dias depois do baiano se consagrar como o vencedor do reality global e conquistar milhões de seguidores pelo Brasil.

Caso o reconhecimento seja concedido, o ex-motorista de aplicativo pode ter que dividir o valor do prêmio que recebeu com a empresária. Eles moraram juntos por um ano e seis meses, até Davi ser escolhido para entrar no BBB 24. Na época, ele repetiu diversas vezes que Mani era sua esposa.

Apesar dos comentários durante o confinamento, Davi deixou o programa milionário e passou a adotar o discurso que os dois estavam “apenas se conhecendo”. A declaração gerou estranheza nos fãs, que criticaram o ex-BBB. Dias depois Mani decidiu finalizar a relação de quase dois anos.

No último mês, o relacionamento de Davi e Mani voltou a ser destaque na mídia. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ela negou que os dois terminaram porque ela teria levado um contrato publicitário para ele assinar logo após o fim do programa.