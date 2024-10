POLÊMICA

Indireta? Davi Brito posta mensagem após processo de Mani Reggo: ‘Cai por terra’

Ex-namorada do ex-BBB pediu reconhecimento da união estável

Davi Brito, campeão do BBB 24, usou seu perfil do Instagram nesta segunda-feira, 14, para compartilhar uma mensagem religiosa com os seguidores. Em uma série de stories, o baiano falou sobre a importância de sempre manter a fé em momentos de dificuldade.