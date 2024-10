FAMOSOS

Boninho fala sobre saída da TV Globo e brinca: “Procurando emprego, me contratem”

Conhecido como “Big Boss”, Boninho falou sobre a sua decisão de deixar a TV Globo, após 40 anos na emissora. O anúncio foi feito em meados de setembro. “Procurando emprego, me contratem”, brincou o ex-diretor, durante palestra no Rio Market 2024.

No bate-papo, que teve como temática “O Desafio de Falar Com o Grande Público”, ele abordou assuntos como audiência dos programas, streaming, o futuro da TV aberta e a influência das redes sociais e explicou que deixou de ter a liberdade necessária para desenvolver seu trabalho na Globo. Além disso, também destacou que não pretende se aposentar e falou sobre planos para o futuro.

“Tem que deixar a coisa acontecer. Na época do Boni, a gente tinha total liberdade para pirar. Depende do comandante. Eu sempre tive liberdade! Talvez por isso eu saí da Globo, porque deixei de ter essa liberdade (…) Digo que comecei jogando bola de gude nos corredores da TV Globo, agora vou ter que jogar bola de gude em outros corredores, mas vou continuar jogando”, comentou.

Boninho foi um dos principais responsáveis por trazer grandes realities para o Brasil, além de atuar na criação e desenvolvimento de quadros e programas do formato na TV Globo. O Big Boss, assim apelidado por sua atuação nas 24 edições do “Big Brother Brasil”, esteve à frente de programas como ‘No Limite’, ‘Hipertensão’, ‘Jogo Duro’, ‘The Voice Brasil’, ‘Kids’ e ‘Voice +’, ‘SuperStar’ , ‘Popstar’ , ‘Mestre do Sabor’, ‘Estrela da Casa’ e ainda de quadros como ‘Super Chef’ e ‘Jogo de Panelas’.