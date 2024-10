REMAKE

Paolla Oliveira será Heleninha Roitman em 'Vale Tudo'; confira outros nomes confirmados

Novela dos anos 80 voltará repaginada e com novo drama

A atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, foi confirmada como Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo. A novela, que foi sucesso em 1988, voltará em 2025 com novos atores e história diferente, em comemoração aos 60 anos de TV Globo.

A informação foi confirmada e divulgada pelo jornal O Globo nesta segunda-feira (14). Na novela sucesso de Gilberto Braga (1945-2021) Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004), a personagem, que na versão original foi interpretada por Renata Sorrah, ficou marcada no imaginário dos brasileiros, principalmente pelos problemas com o álcool.

A Globo, no entanto, só vai oficializar os nomes escalados até o final do ano. Até então, para o remake, já tem os seguintes nomes: Taís Araujo está confirmada no papel da protagonista Raquel, Humberto Carrão como Afonso, Alexandre Nero como Marco Aurélio, Débora Bloch como Odete Roitman, Bella Campos como Maria de Fátima, Alice Wegmann como Solange.