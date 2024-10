APÓS DIVÓRCIO

Áudio revela briga entre ex-sogro e marido de Cíntia Chagas: 'Você não tem vergonha, não?'

Osman Bove, pai do deputado estadual, reclama de atitude do filho com a influenciadora

Da Redação

Publicado em 13 de outubro de 2024 às 19:49

Pai e filho discutiram após separação Crédito: Reprodução / Léo Dias

Acusado de agressão, o deputado estadual Lucas Bove não vem sendo alvo de críticas apenas da internet, mas também do próprio pai, Osman Bove. Um áudio vazado pelo jornalista Léo Dias neste domingo (13) mostra o pai reclamando com o filho sobre as atitudes dele com a ex-nora, Cíntia Chagas.

“Você está há três meses casado e bota a mulher para fora de casa? Você não tem vergonha, não? Vai você para fora de casa e deixa ela lá, porra! É assim que se resolve as coisas”, disse Osman.

As falas de Lucas não foram divulgadas, no entanto, Osman continua a discussão. "Não é mesmo, cara, você não é igual a mim não. Você está muito mais parecido com a sua mãe. Você gosta disso, você gosta é do confronto, de ser soberbo, de encher o saco dos outros, é isso. Isso é resposta que você me dá? Não querer falar com seu pai? Eu não quero me intrometer na sua vida não, eu só quero resolver", disparou.