APÓS AGRESSÃO

Cintia Chagas agradece feministas e pede desculpas por discurso sobre submissão feminina

"Já vimos diversas condenações nos tribunais da internet serem revertidas depois, mas as consequências na vida das pessoas muitas das vezes são irreversíveis. Sigo trabalhando, agradecendo as mensagens de apoio e suportando as mais pesadas críticas que venho recebendo na certeza de que, no final, a Justiça será feita e o bem e a verdade prevalecerão", concluiu a publicação.