Cíntia Chagas consegue medida protetiva após denunciar ex-marido por violência doméstica

Caso foi registrado sob acusações de violência doméstica, violência psicológica, ameaça, injúria e perseguição

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 20:18

A influenciadora digital Cíntia Chagas apresentou uma denúncia contra seu ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove (PL), relatando ter sofrido abusos físicos e psicológicos durante os mais de dois anos de relacionamento com o político.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou que a 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) instaurou um inquérito policial, além de solicitar medidas protetivas para a vítima.

De acordo com a SSP, o caso foi registrado sob acusações de violência doméstica, violência psicológica, ameaça, injúria e perseguição, e segue sob sigilo judicial. A influenciadora prestou depoimento à Polícia Civil no início de setembro, onde descreveu o comportamento controlador de Lucas, que teria começado logo no início da relação. Cíntia relatou que o ciúme do ex-marido interferia em sua vida profissional, com exigências constantes de sua localização, fotos, notas fiscais e chamadas de vídeo para verificar seus movimentos.

Além das denúncias de controle emocional, Cíntia acusou o ex-marido de episódios de agressão física, incluindo apertões em partes do corpo que resultaram em lesões. Em um dos relatos, Cíntia afirmou que Lucas arremessou uma faca em sua direção, atingindo o chão antes de provocar uma lesão em sua perna. Outro incidente citado aconteceu durante um casamento no interior de São Paulo, quando Lucas teria forçado a influenciadora a tirar fotos com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Após o episódio, o deputado a teria expulsado da festa de maneira agressiva. Em seu depoimento, Cíntia também mencionou constantes humilhações verbais. Lucas a teria chamado de “burra” em diversas ocasiões e insinuado que seu sucesso profissional se devia apenas à sua aparência física e boa oratória.

Em resposta, Lucas Bove publicou um vídeo nas redes sociais na quinta-feira (10), afirmando que está proibido de comentar o caso, mas que “Jamais enconstaria a mão em uma mulher” e que, “no momento certo, a verdade será restabelecida”.

A advogada Gabriela Manssur, que representa Cíntia, classificou a denúncia como um “ato de coragem” e uma medida de proteção à integridade física, psíquica e moral da influenciadora. Manssur destacou a importância da decisão como um exemplo para outras mulheres que enfrentam situações semelhantes. A advogada aguarda a conclusão das investigações e a posição do Ministério Público.

A Justiça de São Paulo concedeu medidas protetivas a Cíntia Chagas, que proíbem Lucas Bove de se aproximar dela ou de seus familiares, de manter qualquer tipo de comunicação, além de não poder frequentar os mesmos locais que a influenciadora, sob pena de prisão preventiva.

Defesa de Cíntia Chagas

Em nota, a advogada Gabriela Manssur disse:

“Lamento o vazamento dos processos judiciais de violência doméstica sobre o relacionamento de Cintia Chagas e Lucas Bove. O segredo de justiça tem por objetivo proteger exatamente a privacidade da mulher em situação de violência, caso ela opte por não expor publicamente os fatos, como foi a escolha de Cintia.

Ocorre que, com o divórcio repentino, por ela ser pessoa pública, ele ser Deputado Estadual, além da curiosidade das pessoas, a divulgação dos fatos, sem o conhecimento de Cintia, foi inevitável e, por si só, demonstrou que o rompimento do vínculo matrimonial teve uma motivação comprovadamente grave e necessária.

Como especialista em direitos das mulheres e advogada de Cintia, reputo sua a decisão em comunicar os fatos às autoridades competentes, como uma ato de coragem, de proteção à sua integridade física, psíquica e moral e, acima de tudo, como uma medida de sobrevivência, servindo de exemplo para todas as mulheres que se encontram na mesma situação, a fim de evitar que um ciclo de violência doméstica evolua para casos mais graves.