Cíntia Chagas pediu divórcio de deputado Lucas Bove após supostas agressões, diz jornalista

No início do mês, influenciadora havia afirmado ter pedido o divórcio em decorrência de uma situação 'grave, lamentável e triste'

O jornalista Léo Dias revelou, nesta quarta-feira (09), o real motivo do divórcio entre a influenciadora Cíntia Chagas e o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP). De acordo com informações obtidas por ele, a relação chegou ao fim após uma agressão física.

Os dois se divorciaram em agosto deste ano, cerca de três meses após o casamento, e mantiveram discrição sobre o assunto. No começo do mês, a influenciadora resolveu contar que o término se deu após uma situação "grave e triste".

"Mantive-me calada acerca dos motivos pelos quais pedi o divórcio, pois creio na importância do silêncio em momentos de dor. Todavia, uma parcela considerável de pessoas vem me atacando, em todas as redes sociais, até hoje. O motivo? Alegam que, após me casar sob as bênçãos da Igreja Católica, desisti do casamento, frivolamente, por não desejar ter filhos (como se essa escolha não fosse a dele também). Dizem, também, que não mereço ser católica", iniciou.