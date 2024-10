FAMOSOS

Cinthia Chagas quebra o silêncio sobre fim de casamento com deputado: 'Grave, lamentável e triste'

Mulher foi atacada após fofocas sobre filhos no relacionamento do casal

Famosa por seus stories ensinando dicas sobre o que é chique e de como dominar um português impecável, a influenciadora Cinthia Chagas quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do seu casamento com o deputado Lucas Bove (PS-SP).

"Mantive-me calada acerca dos motivos pelos quais pedi o divórcio, pois creio na importância do silêncio em momentos de dor. Todavia, uma parcela considerável de pessoas vem me atacando, em todas as redes sociais, até hoje. O motivo? Alegam que, após me casar sob as bênçãos da Igreja Católica, desisti do casamento, frivolamente, por não desejar ter filhos (como se essa escolha não fosse a dele também). Dizem, também, que não mereço ser católica", iniciou.