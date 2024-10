'NÃO ENCOSTARIA A MÃO'

Deputado Lucas Bove nega ter agredido influencer Cíntia Chagas: 'Jamais esperava isso'

Influenciadora relatou ter sofrido abusos físicos e psicológicos durante os mais de dois anos de relacionamento com o político

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 07:12

O deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), 36 anos, se defendeu da acusação de agressão feita pela ex-mulher, a influenciadora digital Cíntia Chagas, 41 anos.

A influenciadora relatou ter sofrido abusos físicos e psicológicos durante os mais de dois anos de relacionamento com o político depois de registrar um boletim de ocorrência e conseguir uma medida protetiva contra o ex.

Lucas Bove se defendeu através de uma publicação em seu Instagram, na noite desta quinta-feira (10).

"Hoje meu coração está ferido, jamais esperava isso de quem tanto amei e cuidei. Para começar: eu jamais encostaria a mão para agredir uma mulher. Em nome do engajamento, ignoram a cronologia dos fatos, selecionam maldosamente trechos descontextualizados e inúmeras outras inconsistências que, para quem estava dentro da situação, são claras", escreveu ele.

"Já vimos diversas condenações nos tribunais da internet serem revertidas depois, mas as consequências na vida das pessoas muitas das vezes são irreversíveis. Sigo trabalhando, agradecendo as mensagens de apoio e suportando as mais pesadas críticas que venho recebendo na certeza de que, no final, a Justiça será feita e o bem e a verdade prevalecerão", finalizou na publicação que acompanha o vídeo.

O deputado diz que o processo corre em segredo de justiça, o que o impede de dar detalhes do caso, mas confirmou o processo.

"Pessoal, venho aqui com muita tristeza, de verdade, me manifestar acerca das matérias que vem sendo veiculadas desde ontem. Bom, na verdade, eu não vou nem me manifestar, porque eu não posso me manifestar por uma decisão judicial, um processo que corre em segredo de Justiça. Eu estou proibido de falar qualquer coisa sobre isso, de citar nomes, inclusive, enfim", disse.

"Estou de mãos atadas, de boca amordaçada, mas tenho certeza que, no momento certo, a verdade vai ser restabelecida. Eu só vim aqui dizer a vocês que a minha agenda vai continuar, o meu compromisso com meu trabalho vai continuar, eu vou continuar trabalhando, por pior que eu esteja, por pior que eu esteja me sentindo, e agradecer todas as mensagens de apoio que eu tenho recebido. Tá bom? Muito obrigado, pessoal", finalizou.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou que a 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) instaurou um inquérito policial, além de solicitar medidas protetivas para a vítima.

De acordo com a SSP, o caso foi registrado sob acusações de violência doméstica, violência psicológica, ameaça, injúria e perseguição, e segue sob sigilo judicial.

A influenciadora prestou depoimento à Polícia Civil no início de setembro, onde descreveu o comportamento controlador de Lucas, que teria começado logo no início da relação. Cíntia relatou que o ciúme do ex-marido interferia em sua vida profissional, com exigências constantes de sua localização, fotos, notas fiscais e chamadas de vídeo para verificar seus movimentos.

Além das denúncias de controle emocional, Cíntia acusou o ex-marido de episódios de agressão física, incluindo apertões em partes do corpo que resultaram em lesões.

Em um dos relatos, Cíntia afirmou que Lucas arremessou uma faca em sua direção, atingindo o chão antes de provocar uma lesão em sua perna. Outro incidente citado aconteceu durante um casamento no interior de São Paulo, quando Lucas teria forçado a influenciadora a tirar fotos com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.