Miguel Nicolelis lança ficção científica e faz aula-show gratuita em Salvador

Autor estreia na literatura de ficção com obra sobre ameaças à humanidade

Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:44

Miguel Nicolelis Crédito: Divulgação

O neurocientista Miguel Nicolelis, conhecido mundialmente por suas pesquisas nas áreas de neurociência e robótica, estreia na literatura de ficção científica com o livro Nada mais será como antes, publicado pelo selo Planeta Minotauro, da Editora Planeta. A obra chega às livrarias com uma turnê nacional de lançamento e inclui uma passagem por Salvador no próximo sábado (23).

Na capital baiana, Nicolelis participa de uma aula-show seguida de sessão de autógrafos, marcada para as 16h, na Livraria LDM, localizada no Shopping Vitória Boulevard. O evento é gratuito e aberto ao público.

O livro explora temas atuais como os limites do cérebro humano, as ameaças naturais à sobrevivência da espécie e os impactos da inteligência artificial. O enredo acompanha a aproximação de uma catástrofe global, apresentada ao leitor por meio de uma contagem regressiva ao longo dos capítulos. O mistério só é revelado nos momentos finais da narrativa.

A trama central gira em torno de um matemático e uma neurocientista, tio e sobrinha, que se reencontram após 30 anos para tentar impedir um possível colapso planetário. Enquanto isso, uma conspiração mundial busca controlar as mentes humanas por meio da tecnologia.

A inspiração para a obra veio de um artigo publicado por Nicolelis no jornal El País, em 2020, no qual ele discorre sobre três possíveis caminhos para a extinção da humanidade.

Nada Mais Será como Antes, de Miguel Nicolelis Crédito: Divulgação

FICHA TÉCNICA

Título: Nada mais será como antes

Autor: Miguel Nicolelis

512 páginas

R$ 89.90

Editora Planeta | Planeta Minotauro

EVENTOS

Natal: 18/08 às 18h na Livraria Leitura Midway Mall - Av. Nevaldo Rocha, 3775

Recife: 20/08 às 19h na Livraria Jaqueira Recife Antigo - Rua Me. de Deus, 110