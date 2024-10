SHOW

Beyoncé, Lady Gaga, U2: o que diz prefeito do RJ sobre possibilidade de outro grande show na cidade

Recentemente, Madonna fez um grande show grátis para o público no município

Eduardo Paes (PSD-RJ), prefeito do Rio de Janeiro, fez uma postagem no Twitter (X) no sábado, 12, que deixou fãs de música esperançosos pela possibilidade de mais um grande show na cidade em breve. "Estou decidindo aqui... Beyoncé, U2, Lady Gaga, Adele .. Dá aí a sua opinião!", escreveu.