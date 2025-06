ENCONTRO EM DUPLAS

Saiba o que é e como funciona o Tinder ‘Double Date’

Funcionalidade foi recentemente lançada na América Latina

Larissa Almeida

Publicado em 21 de junho de 2025 às 13:00

Tinder Crédito: Shutterstock

O aplicativo de relacionamentos Tinder lançou um novo recurso chamado "Double Date", que permite que usuários formem duplas com amigos para interagir com outras duplas na plataforma. A ferramenta já está disponível em países da América Latina, onde concentra cerca de 40% da base de usuários da nova funcionalidade. >

Com a proposta de tornar a experiência de encontros mais social, o "Double Date" permite que dois amigos combinem perfis juntos. Quando há interesse mútuo entre as duplas, um chat em grupo é criado automaticamente. A função é semelhante a outros recursos já lançados pelo aplicativo, como o "Matchmaker" e o "Compartilhar Meu Date", que envolvem amigos e familiares no processo de interação. >

Durante os testes, o Tinder registrou aumento no engajamento entre os usuários. Segundo a empresa, mulheres que utilizaram o recurso tiveram três vezes mais chances de demonstrar interesse por perfis do que no modo tradicional. >

Além disso, o volume de mensagens trocadas foi 25% maior nas conversas em grupo. Ainda de acordo com o aplicativo, cerca de 12% dos usuários que aceitaram convites para o Double Date eram novos ou haviam reativado recentemente suas contas. >

Como o ‘Double Date’ funciona? Passo a passo

Convide amigos para formar uma dupla: Toque no ícone do ‘Double Date’ no canto superior direito da tela principal e selecione até três amigos para formar uma dupla com você. >

Dê match em conjunto: Navegue pela página principal e curta as duplas do ‘Double Date’ que combinam com seu jeito. >