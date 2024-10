P. DIDDY

Caso P Diddy: Advogado de Beyoncé e Jay-Z se manifesta após apresentador exibir entrevista acusando o casal

O apresentador Piers Morgan, ex âncora da CNN nos Estados Unidos, exibiu em seu programa “Uncensored” uma entrevista que acusa a diva do pop Beyoncé e seu marido, o rapper Jay-Z, de estarem diretamente envolvidos com os chamados "Freak Offs", festas criminosas do também rapper Sean John Combs, conhecido por seu nome artístico P. Diddy.