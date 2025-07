ITÁLIA

Homem morre depois de ser sugado por turbina de avião

Tráfego aéreo precisou ser suspenso

Um homem morreu na Itália, nesta terça-feira (8), depois de ser sugado pela turbina de um avião no aeroporto de Orio al Serio, na província de Bergamo. A suspeita é que a vítima seja alguém que invadiu a pista com intenção de atentar contra a própria vida. >

O tráfego aéreo foi suspenso por conta do incidente, mas já foi normalizado. >

De acordo com a mídia italiana, o homem morto não era funcionário do aeroporto e nem de nenhuma companhia área que atua no local. Ele também não estava na lista de passageiros daquele voo, nem de nenhum outro. >