EDUCAÇÃO

Uneb divulga alunos selecionados para bolsas de estudo oferecido por Beyoncé

Cada estudante selecionado vai receber uma bolsa de estudo no valor total de US$ 2 mil (equivalente à cerca de R$ 10 mil no câmbio atual). As bolsas de estudo serão concedidas ainda no ano letivo de 2024. Os estudantes serão contactados pela Comissão de Seleção e Acompanhamento do Programa para receber orientações sobre como funcionará o programa.