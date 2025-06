AINDA DÁ TEMPO DE CURTIR

Pelourinho, Parque de Exposições, Paripe: veja o que curtir no São João de Salvador hoje (23)

Será a última noite no palco do Parque, uma despedida em que o forró dará lugar ao sertanejo, arrocha e pagode

Publicado em 23 de junho de 2025 às 11:18

São João Crédito: Shutterstock

Todo ano é a mesma tradição. Dona Elizabeth Bomfim faz questão de costurar sua própria roupa caipira com intuito de curtir o São João, seja onde for. Este ano, ela não conseguiu viajar, mas não significou o fim da festa junina para ela. Todo dia vai curtir a festa junina no Pelourinho ou onde tem alguma sanfoninha choradeira tocando forró. Restando ainda dois dias de festa, ela promete vestir seu vestido rendado e florido até a última brasa da fogueira se apagar. “Tem que dançar, tem que ir até o fim”, disse. Apesar do clima junino chegando ao fim, ainda tem muita programação boa na capital baiana até o derradeiro 24 de junho, que é a mesma coisa de amanhã. >

“A gente precisa dançar, balançar o esqueleto. Se tem festa até quarta, vamos até o fim”, disse Elizabeth, ‘flagrada’ pelo CORREIO ao lado de uma fogueira no Rio Vermelho, no esquenta para sua ida ao Pelourinho. Ela garante que o São João de Salvador é para todas as idades. Quem quiser colar na festa como nossa jovem senhora de 78 anos, hoje a programação está recheada de forró no Centro Histórico e diversos ritmos no Parque de Exposições. >

Inclusive será a última noite no palco do Parque, uma despedida em que o forró dará lugar ao sertanejo, arrocha e pagode. Do ritmo tradicional dos festejos juninos, apenas Dorgival Dantas dará ritmo tradicional à festa. Nos demais, só sofrência. Destaque para os deuses do arrocha, Silvanno Salles e Pablo. No sertanejo, a nova atração Jú Marques se apresenta pela primeira vez em Salvador. Ela se destaca em transformar músicas internacionais, como do U2, Bon Jovi e Mariah Carey em seresta. Quem gosta, vale conferir. A noite no Parque ainda terá Zé Vaqueiro, Parangolé, Larissa Marques, Berguinho e Kiko Chicabana.>

Para quem ainda prefere o tradicional forró e o ‘dois pra lá, dois pra cá’, não tem erro: Pelourinho. “Lá é dançar, dançar e dançar. Está tudo lindo”, resume nossa consultora junina, Elizabeth. A partir das 19h, o Centro Histórica entra no clima com o peso de Alceu Valença, seguido por Falamansa e Zé Duarte, todos no Largo do Pelourinho. Contudo, para quem não quer muita confusão e prefere mais espaço para dançar, cada beco do Pelô tem forró e outros ritmos também. São 38 atrações, a maioria forrozeira, como Licor com Mel, Rala Fivela e Forró Saborear (confira programação). >

Guarde energia para amanhã. O Pelourinho se despede do São João em grande estilo, com as presenças de Santanna, Limão com Mel, Nuzio Medeiros, Del Feliz e Forró Saborear. Só depois está liberado fazer contagem regressiva para o carnaval.>

Programação de hoje >

Pelourinho>

Largo do Pelourinho: >

Alceu Valença>

Falamansa>

Zé Duarte>

Largo Tereza Batista: >

Mambolada>

Forró Saborear>

Péricles e Leonardo>

Rala Fivela>

Cheiro de Amor>

Licor com Mel>

Largo Pedro Archanjo: >

Alex & Camargo>

Milsinho Veloso>

Cangaia>

Bruno Rosa>

Léo Forrozão>

Jow>

Samba Prime>

Largo Quincas Berro d'Água: >

Cheiro de Milho>

Samantha Tosto>

O Breguinha>

100 porteira>

Marquinhos Navaes>

Gui Vieira>

Marcia Freire>

Praça da Sé: >

Bando Velho Chico>

Banda Release>

Chaveirinho do Arrochá>

Rosa Baiana>

Coreto - Terreiro de Jesus: >

Banda Bambolê>

Grupo Choros e Risos>

Di Calli>

Jones>

Legião do Samba>

Conde do Forró>

Maciel Valente>

Praça das Artes: >

Banda GP>

Beth Dias>

Liziane Principe>

Banda Vittrine do Amor>

Sandaia de Couro>

Raynel Guedes>

Filé de Camarão>

Parque de Exposições>

Dorgival Dantas;>

Zé Vaqueiro>

Pablo>

Silvanno Salles>

Parangolé>

Larissa Marques>

Berguinho>

Jú Márques>

Kiko Chicabana>

Paripe>

Forró Didaendoido>

Marquinhos Navaes>

Manu Bahtidão>

Berguinho>

Theuzinho>

Ruan Santana>

Escandurras>