CRIME

Porto das Sardinhas: CV ordenou ataque após traficante do BDM sair da prisão

Acerto de contas entre facções deixou alvo morto e duas pessoas feridas

Wendel de Novais

Publicado em 23 de junho de 2025 às 11:31

Execução aconteceu no meio do Porto das Sardinhas Crédito: Reprodução

O ataque que deixou um homem morto e duas pessoas feridas no Porto das Sardinhas, em Salvador, foi resultado de um acerto de contas entre facções criminosas. De acordo com fontes policiais, traficantes do Comando Vermelho (CV) foram ao local após receberem a informação de que um integrante do Bonde do Maluco (BDM) estava circulando pelo comércio do Porto. >

O alvo, que morreu com um tiro na cabeça, era egresso do sistema penitenciário. “Tinha três meses que esse cara saiu do presídio e ainda estava respondendo [judicialmente]. Ele era do BDM, mas não morava ali. É conhecido nosso lá de Coutos. Aí apareceu na feira lá, no meio de todo mundo, e os caras do CV ficaram sabendo. Aí chegaram com tudo”, fala uma fonte policial, que terá nome e cargo preservados.>

Conhecido pela grande movimentação de pessoas, o Porto das Sardinhas passou por momentos de terror porque os tiros aconteceram nos boxes onde comerciantes trabalham. Justamente pela quantidade de gente, no meio do ataque, além do alvo, uma mulher de 54 anos e um homem de 47 foram baleados. Os dois não morreram e foram socorridos para o Hospital do Subúrbio, onde passaram por atendimento e foram liberados.>

Ainda de acordo com a fonte, a polícia investiga uma ligação entre o ataque no Porto das Sardinhas e a morte de um jovem identificado como Cauan Santos Juriti, de 20 anos, que foi morto a tiros na Rua dos Araçás, no bairro de Plataforma, horas depois, já na tarde de domingo. Para o policial, os casos têm características semelhantes que podem indicar que os autores do primeiro ataque são os mesmo do segundo.>