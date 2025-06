CRIME

Plataforma: jovem de 20 anos é morto a tiros no meio da rua

Cauan Santos Juriti morreu na hora

Um jovem identificado como Cauan Santos Juriti, de 20 anos, foi morto a tiros no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na tarde de domingo (22). O caso foi registrado na Rua dos Araçás, onde a vítima foi surpreendida e baleada. Ainda não há informações sobre as circunstâncias da execução. >

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) explicou que agentes da 14ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para a ocorrência. No entanto, ao chegar no local, os policiais encontraram Cauan no chão e sem sinais vitais. A área foi isolada para a perícia e remoção do corpo por parte do Departamento de Polícia Técnica (DPT). >