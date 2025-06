SALVADOR

Homem é encontrado morto na praia do Porto da Barra

Vítima estava boiando quando foi localizada por banhistas

Um homem foi encontrado morto na praia do Porto da Barra, em Salvador, na manhã deste domingo (22). De acordo com informações iniciais, banhistas se assustaram a perceber que o corpo estava boiando na água e acionaram as autoridades, que fizeram a retirada do homem ao perceber que ele já estava sem sinais vitais. >