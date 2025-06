ATENÇÃO

Vai chover? Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Temperatura pode variar entre 21ºC e 30ºC

O fim de semana em Salvador será com céu nublado. Segundo a previsão do tempo da Defesa Civil (Codesal), esta sexta-feira (20) é o dia com maior chance de chuva, sendo igual a 40%. No sábado (21) e domingo (22) a probabilidade cai para 30% e 20%, respectivamente.>