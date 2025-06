GRANDE FLUXO

Sem ViaBahia, Prefeitura de Salvador assume serviços em trecho da BR-324

Município assumiu a responsabilidade momentânea pela manutenção e pelo pagamento da conta de energia elétrica até a divisa com Simões Filho

Esther Morais

Publicado em 20 de junho de 2025 às 06:52

BR-324/Saída de Salvador Crédito: Divulgação/ViaBahia

Durante as festas juninas, período de grande fluxo de veículos rumo ao interior da Bahia, a Prefeitura de Salvador, por meio da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Dsip/Semop), montou uma operação especial para garantir a segurança e a visibilidade dos motoristas na saída da BR-324. >

A operação diferenciada conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Além do trabalho de manutenção, as equipes seguem de plantão para garantir o funcionamento contínuo da iluminação durante o período de festas, quando o movimento de veículos aumenta significativamente. >

Com a saída da Via Bahia da gestão do trecho, desde maio deste ano, o município assumiu a responsabilidade momentânea pela manutenção e pelo pagamento da conta de energia elétrica até a divisa com Simões Filho. Desde então, já foram realizados serviços de manutenção em aproximadamente 500 pontos de luz, ao longo de cerca de 11 quilômetros de extensão, que agora está completamente iluminado e em pleno funcionamento.>

“Mesmo se tratando de uma rodovia federal, o trecho que passa por Salvador corta bairros densamente povoados, como Pirajá, Águas Claras e Valéria, além de ser rota de acesso a importantes pontos de integração do transporte público, a exemplo da Jaqueira do Carneiro e do terminal de ônibus de Pirajá. Estamos atuando com um esquema especial para garantir que os soteropolitanos e todos os que passam por aqui tenham segurança e visibilidade. Essa é uma rodovia federal de grande movimento e, mesmo não sendo uma obrigação direta do município, Salvador está assumindo essa responsabilidade temporariamente para não deixar a população desassistida”, afirmou o diretor da Dsip/Semop, Ângelo Magalhães.>

O custo mensal da conta de energia elétrica do trecho é de aproximadamente R$65 mil, valor que está sendo arcado pela Prefeitura enquanto o DNIT não finaliza a nova licitação que definirá o futuro responsável pela manutenção da via.>