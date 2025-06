NADA MUDA

Todo ano a mesma agonia: veja como foi o sufoco pra sair de Salvador pela BR 324

Motoristas falam em até cinco horas de congestionamento para aproveitar o feriadão

Entre os motoristas que deixaram Salvador pela BR-324 para curtir o São João no interior, na manhã desta quinta-feira (19), não se fala em outra coisa: paciência! E não é para menos. Muita gente, que conseguiu arrumar as malas cedo, preferiu agilizar o lado, mas o estresse foi inevitável. >

"É preciso ter muita, mas muita paciência. Sempre é isso, esse sofrimento. Normalmente, faço o percurso em 1h40. Mas hoje, com esse para-para, acredito que 5h", declara o motorista por aplicativo Antônio Bonfim dos Santos, que, no trajeto para Coração de Maria, já enfrentava, com a família, um congestionamento por volta das 10h40 na altura de Águas Claras. >