saúde

5 benefícios de ir ao cinema para a saúde mental

Além de proporcionar momentos de lazer, esse passeio também favorece o bem-estar

Em 19 de junho é celebrado o Dia do Cinema Brasileiro, uma data que marca o início da história cinematográfica no país, com as primeiras gravações realizadas em 1898. Mais do que uma forma de arte, o cinema é uma importante ferramenta cultural, capaz de emocionar, informar e entreter. Além de proporcionar momentos de lazer, a ida ao cinema também pode trazer benefícios para a saúde. >