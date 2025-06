OPERAÇÃO EM CHAMAS

Polícia apreende 2,5 milhões unidades de fogos de artifício irregulares

É o maior volume registrado desde a criação da operação, em 2015

Durante a abordagem, um dos proprietários tentou se desfazer do material ilegal, mas foi flagrado pelos policiais civis, conduzido e autuado na Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). Ele responderá a inquérito policial pelo crime de comercializar mercadorias impróprias para consumo. Uma das novidades desta edição foi o uso do App SisFisc/CFPC, desenvolvido pelo Núcleo de Inteligência (NI) da CFPC. A ferramenta proporcionou mais agilidade e precisão no registro dos dados, permitindo o controle em tempo real das fiscalizações, com geolocalização dos locais vistoriados e detalhamento das apreensões por cidade e estabelecimento, ampliando também a transparência das ações.>