CIRCUITO FECHADO

'Bondes' criminosos de Salvador são alvo de megaoperação da Polícia Federal

Ação tem como objetivo a captura de criminosos envolvidos com homicídios, tráficos de drogas e armas, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores

Informações que auxiliem a Polícia na desarticulação do crime organizado podem ser repassadas, com total sigilo e garantia por lei do anonimato, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).>