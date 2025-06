INVASÃO

Sete bois foram mortos e tiveram partes do corpo abandonadas após furto em fazenda no interior baiano

Essa é a segunda invasão em dois meses na fazenda Guaíba, em São Francisco do Conde

Monique Lobo

Publicado em 19 de junho de 2025 às 16:35

Animais foram mortos e vísceras foram deixadas na fazenda, em São Francisco do Conde Crédito: Divulgação

Quadrilhas especializadas em furto de gado têm causado pânico a fazendeiros e produtores rurais no interior da Bahia, principalmente no Recôncavo. Na madrugada desta quinta-feira (19), na fazenda Guaíba, em São Francisco do Conde, sete bois foram mortos, depois que criminosos invadiram a propriedade e encurralaram os animais. Foi a segunda invasão à fazenda em menos de dois meses - no início de maio, cinco bois também foram mortos. De acordo com Luiz Bahia Filho, um dos donos da Guaíba, o prejuízo é de cerca de R$ 60 mil. >

Também presidente da União Agro Bahia (Unagro), entidade que atua no setor agropecuário do estado, Neto Bahia afirmou que, desde o começo do ano, foram registradas entre duas e três ocorrências por mês. “Em cada invasão, os criminosos matam de três a dez animais, provocando um grande prejuízo aos proprietários que investem para gerar emprego e trabalham duro para o desenvolvimento econômico da Bahia”.>

O fazendeiro também disse que os proprietários das fazendas invadidas fizeram ocorrências policiais e, agora, aguardam que as investigações identifiquem os responsáveis pelos crimes. “Em todos os casos registrados no Recôncavo, os bandidos agiram da mesma forma, matando os animais e deixando as cabeças e vísceras no local, levando apenas a carne”.>

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a 21ª Delegacia Territorial (DT/São Francisco do Conde) investiga a ocorrência e que "oitivas e diligências estão em andamento para esclarecimento do fato e identificação dos envolvidos". Também procurada, a Polícia Militar sugeriu contatar a Polícia Civil. >

Outras ocorrências semelhantes à da fazenda Guaíba aconteceram em setembro de 2024 e em fevereiro deste ano, em São Francisco do Conde, quando dez bois foram mortos na fazenda Engenho Novo. Neto Bahia acrescentou que encaminhou um ofício à Secretaria da Segurança Pública (SSP) solicitando uma audiência para discutir o problema com as autoridades. “Já tivemos três reuniões na SSP, mas estamos longe do controle efetivo da situação. Certamente há mais de uma quadrilha envolvida e a segurança rural precisa ser efetiva para que os fazendeiros possam ter tranquilidade para tocar seus negócios”.>