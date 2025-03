REGIÃO METROPOLITANA

Dona de açougue clandestino é presa por desviar carne roubada em fazenda do interior baiano

Estabelecimento fica em Lauro de Freitas, na RMS, e vendia o produto em condições insalubres, segundo a polícia

Uma mulher foi autuada em flagrante nesta quinta-feira (20), no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), por equipes da Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé e Madre de Deus. Segundo a polícia, ela é suspeita de receptar carne de boi furtada em uma fazenda no interior da Bahia e destinava o alimento para um açougue clandestino.>

As investigações apontaram que a mulher, proprietária do estabelecimento, revendia a carne em condições insalubres. No local, as equipes encontraram produtos expostos, sem refrigeração e sem controle sanitário.>