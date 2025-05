COLUNA BRUNO WENDEL

Corregedorias: investigadores acusados de extorsão e PM responde por roubo de orquídea

Bruno Wendel

Publicado em 19 de maio de 2025 às 05:00

Corregedoria apura extorsão de investigadores contra vítima de roubo de carro >

Dois agentes da Polícia Civil são investigados pela Corregedoria por crime de extorsão, após, supostamente, durante o trabalho, terem exigido de uma pessoa o pagamento de uma quantia para que não fosse acusada de aplicar golpes contra uma seguradora. Segundo a Polícia Civil, "um inquérito foi instaurado e dois servidores foram ouvidos e indiciados".>

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi aberto no dia 09 deste mês e uma comissão tem 60 dias para apurar a suposta irregularidade. O fato aconteceu logo após a vítima registrar um boletim de ocorrência do roubo de um carro no dia 08 de agosto do ano passado.>

No documento, o veículo foi levado por um casal no bairro do Uruguai.>

Policial da Corregedoria Geral Crédito: Divulgação/SSP-BA

PM tatuado demitido responde também por furto de orquídea em quartel >

O soldado Paulo Rogério da Costa Coutinho, conhecido nas redes sociais como o “Demolidor”, que foi demitido da Polícia Militar de São Paulo por abandar uma operação para curtir o Carnaval de 2022, é investigado também pelo furto de uma orquídea do quartel. >

O PM teria retirado a flor enquanto trabalhava na manutenção do jardim do 9º Batalhão da Polícia Militar, no Tucuruvi, zona norte da capital. A investigação diz que o policial teria entrado com a orquídea no alojamento e a escondido atrás de um extintor de incêndio no refeitório. >

O acesso dele com a planta nos locais teria sido registrado por câmeras de segurança. Em sua defesa, o PM disse que começou a sofrer pressão na corporação desde que começou a se tatuar em 2018. Ele alegou que o preconceito aumentou depois que tatuou uma caveira no rosto em 2021.

PM é demitido após abandonar posto para curtir Carnaval Crédito: Acervo Pessoal

AMPEB elege nova diretoria com mais de 400 votos >

A chapa “Unir, avançar e defender”, capitaneada pelo promotor de Justiça Lucas Santana, foi eleita nesta quinta-feira (15) para dirigir a AMPEB no biênio 2025–2027. Única a concorrer no pleito deste ano, a chapa recebeu 404 votos. Também foram registrados 15 votos em branco e nove nulos, totalizando 428 votantes.>

"O que fica nesse momento é a imensa vontade de trabalhar, trabalhar muito, trabalhar duro para cumprir os objetivos que comunicam os verbos que compõem a nossa chapa: unir a classe, avançar no aprimoramento institucional e defender nossos associados, direitos e prerrogativas. Meu muito obrigado!”, celebrou o presidente eleito, Lucas Santana.

Para o Conselho Consultivo, os eleitores escolheram Antônio Ferreira Villas Boas Neto (293 votos), Juliana Lopes Ribeiro Ferreira (250) e José Reis Neto (248). Já o Conselho Fiscal será composto por Daniel de Souza Oliveira Neto (292), Horthênsia Fernandes Leão (272), Leandro Ribeiro de Matos Oliveira (270), Adriana Patrícia Cortopassi Coelho (255), José Emmanuel Araújo Lemos (240) e Felippe Augusto de Oliveira Borges (195). >

A posse da nova diretoria será dia 13 de junho, na sede do Ministério Público da Bahia, no CAB, em Salvador. >