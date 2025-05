COLUNA BRUNO WENDEL

Bombas de gás, barricadas e viatura vandalizada: como foi a noite de terror após morte de jovem pela PM

Protesto aconteceu na cidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo

Uma noite de terror. Assim viveram os moradores da Zona Sul de São Paulo nesta segunda-feira (12). Foram mais de três horas de pura tensão, após manifestantes bloquearem parte das avenidas Giovanni Grochi e Hebe Camargo no bairro de Paraisópolis. Eles fizeram barricadas, queimaram madeiras e pneus, confrontaram o Batalhão de Choque com paus, pedras e fogos de artifícios e chegaram a vandalizar e virar uma viatura da Companhia de Engenha de Tráfico (CET). >

O protesto se deu pela morte do jovem Nicolas Alexandre, de 19 anos, no último sábado (10), na Rua Ernest Renan. O rapaz, que era morador da comunidade, foi baleado durante uma ação da Polícia Militar no local. Segundo a Secretaria de Segurança de São Paulo, as polícias Civil e Militar investigam a morte dele. Na ocasião, PMs faziam patrulhamento e flagraram um grupo traficando drogas. Ao se aproximarem para iniciar o procedimento de abordagem, eles fugiram. Porém, um deles resistiu e houve intervenção da equipe. >