Datafolha: Lula é o mais culpado por tarifaço (35%), seguido de Bolsonaro (22%) e Eduardo (17%)

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, também foi citado

Pombo Correio

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 18:14

Presidente Lula Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A nova pesquisa Datafolha revela que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é apontado como o principal responsável pelo tarifaço de Donald Trump contra o Brasil. Segundo o levantamento, 35% dos entrevistados atribuem a Lula a culpa pela sobretaxa, apesar das tentativas do governo em associar o episódio à família Bolsonaro.

Na sequência, o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece como responsável para 22% dos entrevistados, seguido por seu filho Eduardo Bolsonaro, citado por 17%. Eduardo, que atualmente está nos Estados Unidos, atua junto ao governo Trump em defesa de medidas mais duras contra o Brasil. Somados, pai e filho reúnem 39% das menções.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes também foi citado como responsável pelo tarifaço, apontado por 15% dos entrevistados. Outros 7% afirmaram não saber responder, enquanto 3% disseram que nenhuma das figuras listadas deveria ser responsabilizada. Já 1% considerou que todos - Lula, Bolsonaro, Eduardo e Moraes - têm parcela de culpa.