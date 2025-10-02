DIREITO DO CONSUMIDOR

Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas

Investigação começou após centenas de denúncias de clientes

Yan Inácio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 20:32

Loja é uma das mais tradicionais do varejo no Brasil Crédito: Divulgação

A Marisa Loja S/A foi multada em mais de R$ 1 milhão pelo Procon do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por violação dos direitos do consumidor. A investigação foi conduzida pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte após centenas de reclamações.

Segundo a apuração, a empresa foi denunciada por incluir seguros e outros serviços sem autorização prévia nas faturas dos cartões de créditos administrados pela rede de varejo. A Marisa também estaria dificultando o cancelamento e não estaria realizando o estorno dos valores cobrados indevidamente.

Além disso, a rede de lojas estaria obrigando os clientes a entrarem em contato diversas vezes para resolver os problemas gerados. De acordo com o órgão, a multa aplicada levou em consideração a gravidade da infração, o porte econômico da empresa e o benefício financeiro obtido com as cobranças.

Fornecedores são proibidos de enviar produtos e serviços não solicitados e de se aproveitar da ignorância ou vulnerabilidade do consumidor para impor produtos e serviços, conforme o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

A decisão destacou que "a conduta reiterada e ardilosa da empresa violou princípios e direitos fundamentais previstos no Código de Defesa do Consumidor, como a boa-fé objetiva, a lealdade nas relações de consumo, o direito à informação adequada e a liberdade de escolha".