Ferrari dourada é multada em R$ 880 por infração de trânsito

Carol Neves
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 12:45
Um motorista de uma Ferrari Califórnia, avaliada em cerca de R$ 1,4 milhão, foi multado em Balneário Camboriú, em Santa catarina, no último fim de semana por transitar sobre uma ciclofaixa na Rua 3.100, no Centro da cidade.
Segundo os agentes de trânsito, a abordagem aconteceu durante a madrugada. O condutor afirmou que seguia a rota indicada pelo GPS, mas mesmo assim foi autuado. A infração é considerada gravíssima, resulta em sete pontos na carteira de habilitação e gera multa de R$ 880.
Ferrari dourada foi multada
Os agentes confirmaram que o motorista não apresentava sinais de embriaguez e estava com a documentação em dia. Após os procedimentos de rotina, ele foi liberado.
A Ferrari, oriunda de Curitiba e com pintura dourada, já chamou atenção em outros momentos na cidade, rendendo fotos de curiosos sempre que passa pelas ruas de Balneário Camboriú, segundo informação do NSC Total.