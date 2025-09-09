CHAMOU ATENÇÃO

Ferrari dourada é multada em R$ 880 por infração de trânsito

Episódio aconteceu em Balneário Camboriú

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 12:45

Ferrari dourada foi multada Crédito: Guarda Municipal/Divulgação

Um motorista de uma Ferrari Califórnia, avaliada em cerca de R$ 1,4 milhão, foi multado em Balneário Camboriú, em Santa catarina, no último fim de semana por transitar sobre uma ciclofaixa na Rua 3.100, no Centro da cidade.

Segundo os agentes de trânsito, a abordagem aconteceu durante a madrugada. O condutor afirmou que seguia a rota indicada pelo GPS, mas mesmo assim foi autuado. A infração é considerada gravíssima, resulta em sete pontos na carteira de habilitação e gera multa de R$ 880.

Ferrari dourada foi multada 1 de 4

Os agentes confirmaram que o motorista não apresentava sinais de embriaguez e estava com a documentação em dia. Após os procedimentos de rotina, ele foi liberado.